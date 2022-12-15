ЕС утвердил девятый пакет санкций против России

Лидеры Европейского союза одобрили девятый пакет санкций для России из-за войны, которую она ведет против Украины.



Соответствующее решение было принято в четверг, в Брюсселе в ходе заседания Европейского совета, сообщает «Интерфакс-Украина».



Чешское председательство сообщает, что девятый пакет санкций ЕС будет утвержден в пятницу, 16 декабря, в письменной форме.



В соответствии с практикой ЕС, первоначально решения, которые далее должны одобрить лидеры ЕС, согласовываются на уровне послов стран-членов ЕС. Так и в данном случае, перед тем, как лидеры одобрили девятый пакет санкций для РФ, они были согласованы послами, заседания Комитета которых проходило практически одновременно с заседанием Европейского совета.