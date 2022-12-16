ЄС затвердив дев'ятий пакет санкцій проти Росії

Лідери Європейського Союзу схвалили дев'ятий пакет санкцій для Росії через війну, яку вона веде проти України. Відповідне рішення було ухвалено у четвер, у Брюсселі під час засідання Європейської Ради, повідомляє «Інтерфакс-Україна».



Чеське головування повідомляє, що дев'ятий пакет санкцій ЄС буде затверджено у п'ятницю, 16 грудня, у письмовій формі.



Відповідно до практики ЄС, спочатку рішення, які далі мають схвалити лідери ЄС, узгоджуються на рівні послів країн-членів ЄС. Так і в цьому випадку перед тим, як лідери схвалили дев'ятий пакет санкцій для РФ, вони були узгоджені послами, засідання Комітету яких проходило практично одночасно із засіданням Європейської Ради.