Пограничники Украины показали свои позиции в районе Сватово

Военнослужащие ГПСУ показали, как держат оборону в районе Сватово Луганской области. Видео опубликовано на Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.



« Сейчас этот участок среди самых горячих на фронте. Из-за сложных погодных условий даже путь на позиции – непростая задача. В небе здесь постоянно трудятся вражеские беспилотники. Их задача – выявить позиции украинских военных и корректировать артиллерию ВС РФ», — рассказали пограничники.



Отмечается, что большие калибры в этом районе не стихают с обеих сторон, а еще одна угроза, которую несут БПЛА оккупанты – «сбросы».

Ранее руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что на подконтрольной украинским властям части области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли семь мирных жителей.