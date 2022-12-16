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Прикордонники України показали свої позиції у районі Сватового

16 грудня 2022, 08:59

Прикордонники України показали свої позиції у районі Сватового

Військовослужбовці ДПСУ показали, як тримають оборону у районі Сватового Луганської області. Відео опубліковано на Telegram-каналі Державної прикордонної служби України.

«Зараз ця ділянка серед найгарячіших на фронті. Через складні погодні умови, навіть шлях на позиції – непроста задача. В небі тут постійно працюють ворожі безпілотники. Їхнє завдання – виявити позиції українських військових і коригувати артилерію ЗС РФ», - розповіли прикордонники.

Зазначається, що великі калібри в цьому районі не вщухають з обох боків, а ще одна загроза, яку несуть окупанти БПЛА – «скиди».

Раніше керівник Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що на підконтрольній українській владі частині області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил загинули семеро мирних жителів.

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