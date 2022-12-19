Армия РФ атаковала Днепропетровщину дронами-камикадзе, артиллерией и «Градами»

Ночью российские войска атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и «Градами». Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«Наши защитники из воздушного командования «Восток» уничтожили над областью два беспилотника. Это были «Шахеды», - написал он.

По данным Резниченко, по Никопольскому району оккупанты выпустили более 60 снарядов из «Градов» и тяжелой артиллерии. Обстреляны российской армией населенные пункты в трех общинах Днепропетровской области - Красногригорьевской, Мировской и Марганецкой. Обошлось, по данным главы Днепропетровской области, без жертв, но много разрушений.

«В Красногригорьевской общине изуродованы 11 частных домов, 6 хозяйственных построек, автомобили, газопровод и линия электропередач. Из-за атаки обесточена насосная станция водоканала. В нескольких селах нет воды. Аварийные бригады уже работают», - рассказал Резниченко.

Также в Днепропетровской ОВА сообщили, что в Марганце российскими снарядами обстреляны более 20 частных домов и хозяйственных построек, детско-юношеская спортивная школа, лицей, школа искусств и админздание. Повреждено к тому же несколько электросетей.

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