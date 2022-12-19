Армія РФ атакувала Дніпропетровщину дронами-камікадзе, артилерією та «Градами»

Вночі російські війська атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе, важкою артилерією та «Градами». Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Наші захисники з повітряного командування «Схід» знищили над областю два безпілотники. То були «Шахеди», – написав він.

За даними Резніченка, по Нікопольському району окупанти випустили понад 60 снарядів із «Градів» та важкої артилерії. Обстріляно російською армією населені пункти у трьох громадах Дніпропетровської області – Червоногригорівській, Мирівській та Марганецькій. Обійшлося, за даними голови Дніпропетровської області, без жертв, але зафіксовано багато руйнувань.

«У Червоногригорівській громаді понівечені 11 приватних будинків, 6 господарських споруд, автівки, газогін та лінія електропередач. Через атаку знеструмлена насосна станція водоканалу. У кількох селах немає води. Аварійні бригади уже працюють», - розповів Резніченко.

Також у Дніпропетровській ОВА повідомили, що у Марганці російськими снарядами обстріляно понад 20 приватних будинків та господарських будівель, дитячо-юнацьку спортивну школу, ліцей, школу мистецтв та адмінбудівлю. Пошкоджено ще кілька електромереж.

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