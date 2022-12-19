Из-за войны 43% украинских детей учатся за рубежом – ЦЭС

В образовательные учреждения стран Евросоюза на начало этого учебного года было интегрировано 2,25 млн украинских детей, или около 43% от их общего числа. Об этом сообщила представительница группы исследований в области политики развития человеческого капитала Центра экономической стратегии (ЦЭС) Анна Сахно, передает «Интерфакс-Украина».



«По состоянию на сентябрь 2022 года приблизительно 2,25 млн украинских детей было интегрировано в образовательные учреждения стран ЕС. По состоянию на сентябрь 2021 года всего в украинских школах и детских садах училось 5,4 млн детей, из них – чуть больше миллиона в детсадах, а все остальные – в школах, то есть это 43% украинских детей, которые находятся за пределами Украины», – сказала она.



По ее словам, 7,8 млн украинцев вынужденно уехали и остаются в странах Европы, из них 90% - это женщины и дети.



Также Сахно уточнила, что 6,5 млн украинцев стали переселенцами, из них половина получила официальный статус ВПЛ, и этот показатель почти не менялся с марта. 40% ВПЛ имеют работу по состоянию на декабрь 2022 года, добавила представительница ЦЭС.