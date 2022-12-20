Украина получила грант в 2 млрд долларов от США - Минфин

Украина получила грант в 2 млрд долларов от США через целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE). Об этом сообщает пресс-служба Министерство финансов.



Уточняется, что это уже второй транш из гранта общим размером 4,5 млрд долларов.



Привлеченное финансирование будет направлено на обеспечение пенсионных выплат и зарплат работникам гражданской обороны, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.



В Минфине напомнили, что в целом с начала полномасштабного вторжения России Украина получила от США уже 12 млрд долларов в форме грантов.