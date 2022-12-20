Україна отримала грант у 2 млрд доларів від США - Мінфін

Україна отримала грант у 2 млрд доларів від США через цільовий фонд Світового банку у рамках проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні» (PEACE). Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.



Уточнюється, що це вже другий транш із гранту загальним розміром 4,5 млрд доларів.



Залучене фінансування буде спрямоване на забезпечення пенсійних виплат та зарплат працівникам цивільної оборони, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.



У Мінфіні нагадали, що загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від США вже 12 млрд доларів у формі грантів.