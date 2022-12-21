Армия РФ обстреляла 11 населенных пунктов Донецкой области за сутки. Фото: Полиция Донецкой области

Российские оккупационные войска нанесли 20 ударов по жилому сектору в 11 населенных пунктах Донецкой области за минувшие сутки. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть погибшие и раненые мирные жители.



Армия РФ атаковала РСЗО «Град», артиллерией, минометами, ракетными системами города Авдеевка, Курахово, Бахмут, Лиман, Часов Яр, Константиновка, Угледар, пгт Большая Новоселка, села Бердичи, Торское, Спасско-Михайловка.

Уничтожены и повреждены, по данным полицейских, 20 гражданских объектов региона за сутки – 11 жилых домов, детский сад, магазин, хозяйственная постройка, автомобили.

Артиллерией обстреляны объекты критической инфраструктуры, многоквартирные и частные дома в Курахово. Информация о жертвах правоохранителям не поступала.

«Зафиксирован ракетный удар по Константиновке. Вражеские снаряды попали в дом, магазин и детский сад. По предварительным данным, люди не пострадали. В результате вражеских атакесть погибшие в Торском и раненые в Бахмуте. В Угледаре есть убитые и раненые», - сообщили правоохранители.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 108 человек, с начала обязательной эвакуации – более 33 360 человек, среди них 4969 – дети, 1957 – люди с инвалидностью.

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