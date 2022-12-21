Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Армія РФ обстріляла 11 населених пунктів Донецької області за добу

21 грудня 2022, 11:19

Армія РФ обстріляла 11 населених пунктів Донецької області за добу

Армія РФ обстріляла 11 населених пунктів Донецької області за добу. Фото: Поліція Донецької області Армія РФ обстріляла 11 населених пунктів Донецької області за добу. Фото: Поліція Донецької області

Російські окупаційні війська завдали 20 ударів по житловому сектору в 11 населених пунктах Донецької області за минулу добу. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є загиблі та поранені мирні жителі.

Армія РФ атакувала РСЗВ «Град», артилерією, мінометами, ракетними системами міста Авдіївка, Курахове, Бахмут, Лиман, Часів Яр, Костянтинівка, Вугледар, смт Велика Новосілка, села Бердичі, Торське, Спасько-Михайлівка.

Знищено та пошкоджено, за даними поліцейських, 20 цивільних об'єктів регіону за добу – 11 житлових будинків, дитячий садок, магазин, господарська споруда, автомобілі.

Артилерією обстріляно об'єкти критичної інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки в Кураховому. Інформація про жертв правоохоронцям не надходила.

«Зафіксовано ракетний удар по Костянтинівці. Ворожі снаряди поцілили в оселі, магазин і дитячий садок. За попередніми даними, люди не постраждали. Внаслідок ворожих атак маємо загиблих у Торському та травмованих у Бахмуті. У Вугледарі є вбиті та поранені», - повідомили правоохоронці.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ і спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 108 осіб, від початку обов'язкової евакуації – понад 33 360 осіб, серед них 4969 – діти, 1957 – люди з інвалідністю.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» про ситуацію на Сході України та по всій країні.

Ще за темою

Місця
Поліція Донецької області
Місця
Донецька область
Інше
Війна обстріли на Донбасі

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:12
У Донецьку через обстріл поранено співробітницю котельні
11:24
Нова Каховка потрапила під обстріл, окупанти повідомляють про загиблу та поранених
10:08
«ДНР» заявила про поранення мешканки Горлівки
10:01
Андрющенко показав, як виглядає центр Маріуполя із вікон розбитого будинку
00:56
Можливість нового наступу Росії: аналіз та прогнози ►
23:11
Працюють троє замість 300: Пасічник просив Путіна, щоб шахтарів не забирали на фронт
23:00
Головні події в окупації 20 грудня
20:53
Путін у Кремлі зустрівся з Пасічником і Пушиліним
16:23
В окупованому Маріуполі горить МПК «Український дім»
15:08
Міськрада: У захопленому Маріуполі мешкають понад 11 тисяч школярів
14:55
У Маріуполі горить база окупантів на ММК ім. Ілліча — Андрющенко
13:36
Окупанти привезли керувати Біловодським чиновником із Новосибірська — ЦНС
12:26
ЗСУ знаходяться за кілька кілометрів від окупованої Кремінної — Гайдай
12:24
Зеленський створив військову адміністрацію окупованої Нової Каховки
12:05
У «ДНР» звільнили «міністра закордонних справ» та призначили «сенатором» РФ
Всі новини
12:12
У Донецьку через обстріл поранено співробітницю котельні
11:50
У Костянтинівці повідомляють про «приліт»
11:41
Опубліковані фото зруйнованого обстрілами підприємства «Артемсіль» у Соледарі
11:24
Нова Каховка потрапила під обстріл, окупанти повідомляють про загиблу та поранених
11:19
Армія РФ обстріляла 11 населених пунктів Донецької області за добу
10:51
Бахмут: Амбулаторія в підвалі та сотні нових хрестів на кладовищі
10:12
Вночі армія РФ атакувала по всій лінії фронту від Вугледару до Лимана
10:08
«ДНР» заявила про поранення мешканки Горлівки
10:01
Андрющенко показав, як виглядає центр Маріуполя із вікон розбитого будинку
09:45
Армія РФ 71 раз обстріляла Херсонську область за минулу добу
09:28
450 дітей загинули через війну РФ проти України
09:28
На Донеччині під обстрілами за добу загинуло двоє людей, ще 8 — поранено
09:10
Білий дім підтвердив, що Україна отримає ракетну батарею Patriot
08:53
Вночі російські війська обстріляли Дніпропетровщину 70 снарядами
08:34
Зеленський розповів, навіщо вирушив до США
Всі новини
ВІДЕО
Можливість нового наступу Росії: аналіз та прогнози ►
21 грудня, 00:56
Путін у Кремлі зустрівся з Пасічником і Пушиліним
20 грудня, 20:53
У Костянтинівці «приліт» — у межах міста
20 грудня, 18:04

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама