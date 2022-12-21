Армія РФ обстріляла 11 населених пунктів Донецької області за добу. Фото: Поліція Донецької області

Російські окупаційні війська завдали 20 ударів по житловому сектору в 11 населених пунктах Донецької області за минулу добу. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є загиблі та поранені мирні жителі.



Армія РФ атакувала РСЗВ «Град», артилерією, мінометами, ракетними системами міста Авдіївка, Курахове, Бахмут, Лиман, Часів Яр, Костянтинівка, Вугледар, смт Велика Новосілка, села Бердичі, Торське, Спасько-Михайлівка.

Знищено та пошкоджено, за даними поліцейських, 20 цивільних об'єктів регіону за добу – 11 житлових будинків, дитячий садок, магазин, господарська споруда, автомобілі.

Артилерією обстріляно об'єкти критичної інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки в Кураховому. Інформація про жертв правоохоронцям не надходила.

«Зафіксовано ракетний удар по Костянтинівці. Ворожі снаряди поцілили в оселі, магазин і дитячий садок. За попередніми даними, люди не постраждали. Внаслідок ворожих атак маємо загиблих у Торському та травмованих у Бахмуті. У Вугледарі є вбиті та поранені», - повідомили правоохоронці.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ і спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 108 осіб, від початку обов'язкової евакуації – понад 33 360 осіб, серед них 4969 – діти, 1957 – люди з інвалідністю.

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