Макрон рассказал о соглашении по Запорожской АЭС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что существует соглашение о выводе тяжелых вооружений с Запорожской атомной электростанции Украины. Сейчас ведутся переговоры об его условиях. Об этом он сказал во время международной конференции, сообщает The Guardian.



«Нам удалось защитить Чернобыль, и наша цель - защитить Запорожье. Ближайшие недели будут иметь решающее значение», - сказал Макрон.



Франция проводит международную конференцию в Париже, чтобы оказать срочную помощь Украине для прохождения зимы.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси анонсировал решение по безопасности Запорожской АЭС муже к концу этого года.



«Медуза» со ссылкой на свои источники, близкие к Кремлю и правительству РФ, писала, что в Кремле рассматривают вариант вывода войск с территории Запорожской АЭС. Однако якобы в обмен Россия хочет полноценно возобновить транзит газа и нефти через Украину.



Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа опроверг эту информацию.