Гендиректор МАГАТЕ обговорить у Москві зону безпеки навколо ЗАЕС

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у четвер проведе переговори у Москві щодо створення зони безпеки навколо окупованої Запорізької АЕС. Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на APA.



Про візит Гроссі до Москви повідомив представник Росії при міжнародних організаціях у Відні, а також заплановану подорож підтвердив представник МАГАТЕ.



Водночас, як заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, під час перебування у Москві гендиректор МАГАТЕ не зустрічатиметься із президентом Росії Володимиром Путіним. Заплановані переговори Гроссі з представниками міністерства закордонних справ, Росгвардії, Росатому та Ростехнагляду.



Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що існує угода про виведення важких озброєнь із Запорізької атомної електростанції України. Наразі ведуться переговори про її умови.