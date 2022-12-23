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У Маріупольській міськраді розповіли, навіщо окупанти зносять руїни драмтеатру

23 грудня 2022, 09:33

У Маріупольській міськраді розповіли, навіщо окупанти зносять руїни драмтеатру

Знесенням руїн Драмтеатру у Маріуполі російські окупанти намагаються приховати факт бомбардування будівлі армією РФ, яке призвело до масового вбивства мирних жителів. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він розповів, що повному демонтажу підлягає задня та центральна частина будівлі, але фронтальну окупанти залишать цілою як «основу реконструкції».

«Тобто демонтується лише ті частини будівлі, які доводять бомбардування, а не вигаданий пропагандою підрив з середини», — написав Андрющенко.

Радник мера Маріуполя повідомив, що загарбникам міста вдалося знести вже половину будівлі.

У будівлі Драмтеатру у Маріуполі, за даними Associated Press, загинули щонайменше 600 людей від авіаудару російської армії.

Драматичний театр в окупованому Маріуполі, який був зруйнований у березні надпотужною бомбою армії РФ, загарбники міста планують відновити протягом трьох років.

У серпні повідомлялося, що російські окупанти в маріупольському театрі заливають бетоном тіла загиблих, а трупний запах намагаються усунути за допомогою хлорки.

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