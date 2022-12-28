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В Бахмуте ранены три человека

28 декабря 2022, 08:22

В Бахмуте ранены три человека

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил ранены трое мирных жителей. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.

По его информации, ранения жителей были зафиксированы в Бахмуте.

По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погиб 1281 мирный житель. 2799 человек получили ранения. На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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