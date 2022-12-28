Трьох кримчан заарештували за «дискредитацію армії РФ» — вони слухали українські пісні

Трьох мешканців села Золоте Поле у тимчасово окупованому Криму заарештували на одинадцять, дванадцять та тринадцять діб — вони слухали і співали пісні «українських націоналістів», повідомляють ЗМІ з посиланням на прес-реліз підконтрольного Росії Кіровського районного суду.



Згідно з прес-релізом, увечері 11 грудня чоловіки слухали та співали українськи пісні біля місцевої крамниці.



Двоє заарештованих оштрафовано на 30 та 35 тисяч рублів.



Імовірно, йдеться про Юнуса Буджека, Ділявера Меметова та Валентина Комісаренка. Чоловіків засудили 27 грудня. Буджек і Меметов отримали по дві статті, Комісаренко — одну статтю про демонстрацію забороненої символіки.



Комісаренко вже має штраф розміром 45 тисяч рублів за статтею про «дискредитацію армії РФ». 11 грудня мешканець Криму включив пісню «Червона калина» у своїй машині.

На початку жовтня «Місіс Крим - 2022» Ольга Валєєва була оштрафована підконтрольним Росії судом анексованого півострова на 40 тисяч рублів за виконання пісні «Червона калина».



У середині вересня в анексованому Криму притягли до відповідальності шістьох організаторів та гостей весілля, де заспівали «Червону калину». Вони отримали штрафи та арешти на строк до 15 діб.



У серпні на півострові заарештували діджея, який увімкнув у барі кліп на пісню «Дике поле» із зображеннями на підтримку українських військових. Відвідувача, який замовив пісню, оштрафували на 50 тисяч карбованців.