Российский паблик опубликовал аудио пыток жителя Херсонской области

Поддерживающий агрессию России телеграм-канал опубликовал аудиозапись пыток над 51-летним жителем оккупированной Голой Пристани Херсонской области и, предположительно, его женой. Звуки пыток и крики отца во время издевательств заставили слушать по телефону 25-летнего сына мужчины.



Сначала в российском пропагандистском паблике DONTSTOPWAR были опубликованы скриншоты переписок местных жителей из которых следует, что они не поддерживают российскую оккупацию и ждут освобождения территории Вооруженными силами Украины.



Затем в телеграм-канале выложили аудиозапись звонка, как утверждается, сыну задержанного мужчины. На эту публикацию обратил внимание телеграм-канал Moscow calling.



На записи российские оккупанты пытают мужчину. Звуки пыток и кричащего от боли отца заставляют слушать его сына. Из разговора становится понятно, что сыном является 25-летний Антон Поточняк, который, как он сам утверждает, сейчас живет в Одессе.



Пыткам подвергся отец Антона — 51-летний житель Голой Пристани Петр Поточняк, установила Astra.



С помощью пыток отца оккупанты хотели склонить Антона Поточняка к «помощи российской армии», однако молодой человека в ходе разговора отказался идти на сотрудничество.



В конце звукозаписи неизвестные подносят трубку плачущей женщине, которая представляется «Викой». Вероятно, это 42-летняя Виктория Беглецова — жена Петра Поточняка.



Затем неизвестные говорят Антону, что его отец уже убит и угрожают, что убьют и Викторию. Для того, чтобы этого не произошло, по словам оккупантов, ему «нужно дать согласие оказывать помощь ВС РФ». После этого запись прерывается.