Російський паблік опублікував аудіо тортур мешканця Херсонської області

Телеграм-канал, що підтримує агресію Росії, опублікував аудіозапис тортур над 51-річним жителем окупованої Голої Пристані Херсонської області та, ймовірно, його дружиною. Звуки тортур і крики батька під час знущань змусили слухати по телефону 25-річного сина чоловіка.



Спочатку в російському пропагандистському паблику DONTSTOPWAR було опубліковано скріншоти листування місцевих жителів, з яких випливає, що вони не підтримують російську окупацію та чекають на звільнення території Збройними силами України.



Потім у телеграм-каналі виклали аудіозапис дзвінка, як стверджується, синові затриманого чоловіка. На цю публікацію звернув увагу телеграм-канал Moscow calling.



На записі російські окупанти катують чоловіка. Звуки тортур і батька, що кричить від болю, змушують слухати його сина. З розмови стає зрозумілим, що сином є 25-річний Антон Поточняк, який, як він сам стверджує, зараз мешкає в Одесі.



Тортур зазнав батько Антона — 51-річний житель Голої Пристані Петро Поточняк, встановила Astra.



За допомогою катування батька окупанти хотіли схилити Антона Поточняка до «допомоги російській армії», проте молода людина під час розмови відмовилася йти на співпрацю.



Наприкінці звукозапису невідомі підносять трубку жінці, що плаче, яка представляється «Вікою». Ймовірно, це 42-річна Вікторія Беглецова — дружина Петра Поточняка. Потім невідомі кажуть Антону, що його батько вже вбитий і погрожують, що вб'ють і Вікторію. Для того, щоб цього не сталося, за словами окупантів, йому «потрібно дати згоду надавати допомогу ЗС РФ». Після цього запис переривається.

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