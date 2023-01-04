Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

За передачу «ДНР» информации о ВСУ осудили жительницу Доброполья

04 января 2023, 12:36

За передачу «ДНР» информации о ВСУ осудили жительницу Доброполья

За передачу «ДНР» информации о ВСУ осудили жительницу Доброполья. Фото: ОГПУ За передачу «ДНР» информации о ВСУ осудили жительницу Доброполья. Фото: ОГПУ

Передавала оккупантам данные о местонахождении блокпостов Вооруженных сил Украины - жительница Донецкой области приговорена к 8 годам заключения. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

В суде обвинитель доказал, что в марте женщина неоднократно передавала своей знакомой участнице НЗФ «ДНР» текстовые сообщения о местоположении блокпостов и дислокации военнослужащих ВСУ на территории Доброполья.

Отмечается, что данные женщина посылала с собственного телефона в одну из социальных сетей.

«При этом она осознавала, что эта информация может быть использована врагом для обстрелов города. В июне 2022 года ее задержали правоохранители», - рассказали прокуроры.

По публичному обвинению Донецкой областной прокуратуры суд признал жительницу Доброполья виновной в содействии деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Ей назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.

Еще по теме

Места
Доброполье Донецкая область
Прочее
Война
Организации
Офис генпрокурора

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:33
В Донецке под обстрел попал Петровский район, ранен мужчина
10:22
Был спецназ и пехота: Арестович объяснил, почему в ПТУ в Макеевке много погибших
10:08
Оккупанты превращают захваченные территории в резервации — мэр Мелитополя
09:22
Оккупанты заявили, что сбили беспилотники вблизи аэродрома в Севастополе
00:27
Минобороны РФ: Число погибших военных в Макеевке увеличилось до 89, известна причина удара
23:29
Главные события в оккупации 3 января
20:42
Оккупанты ввели спецпропуска для авто в Запорожской области
18:20
РФ обещает льготную ипотеку для людей в оккупации: Подробности
17:59
«ДНР»: В ходе обстрелов погиб человек, еще четыре пострадали
17:09
В РФ прошли траурные мероприятия по погибшим в оккупированной Макеевке военным
16:24
В Токмаке обстрелом разрушен корпус тубдиспансера. СМИ пишут, что там были войска РФ
16:22
Украина будет бить по позициям войск РФ на всей оккупированной территории — ГУР МОУ
15:50
Отступая с Херсонщины оккупанты взорвали электростанцию в Бериславе
12:40
ВСУ показали, как уничтожили склад боеприпасов армии РФ в Сватово
12:20
В «ЛНР» заявили о гибели женщины в Кременной в ходе обстрелов
все новости
13:08
В РФ зафиксировали активизацию движения сопротивления — ГУР МОУ
13:03
Решение гуманитарных проблем переселенцев: В Киеве тестируют новую систему
12:36
За передачу «ДНР» информации о ВСУ осудили жительницу Доброполья
12:33
В Донецке под обстрел попал Петровский район, ранен мужчина
11:57
Россия вывела в Средиземное море пять ракетоносителей
11:39
Кулеба: Украина ожидает развертывание Patriot в максимально сжатые сроки
11:19
Снаряд попал в пятиэтажку: В Курахово выросло число пострадавших
11:15
Войска РФ обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области за сутки
11:00
Нас ждет российское наступление в ближайшее время — Арестович
10:57
Россия ведет подготовку к следующему ракетному обстрелу Украины – разведка
10:22
Был спецназ и пехота: Арестович объяснил, почему в ПТУ в Макеевке много погибших
10:15
Рогозин отправил ранивший его осколок от снаряда послу Франции в России
10:08
Оккупанты превращают захваченные территории в резервации — мэр Мелитополя
09:37
Войска РФ нанесли удар по жилым кварталам Никополя из тяжелой артиллерии
09:22
СМИ: Военных РФ, выживших после удара по ПТУ в Макеевке, хотели отправить в наступление
все новости
ВИДЕО
Запорожье. Фото: ОВА Ночью войска РФ ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье
04 января, 08:23
Ростов. Фото: Telegram В Курске и Ростове в РФ сообщают о вспышках в небе и хлопках
03 января, 22:06
Ледовая арена «Альтаир» после удара. Фото: «Донбасс.Реалии» Ледовая арена в Дружковке, по которой ударили войска РФ, была гуманитарным складом во время войны
03 января, 14:49

«Новости Донбасса» © 2023, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама