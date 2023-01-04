За передачу «ДНР» информации о ВСУ осудили жительницу Доброполья

Передавала оккупантам данные о местонахождении блокпостов Вооруженных сил Украины - жительница Донецкой области приговорена к 8 годам заключения. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.
В суде обвинитель доказал, что в марте женщина неоднократно передавала своей знакомой участнице НЗФ «ДНР» текстовые сообщения о местоположении блокпостов и дислокации военнослужащих ВСУ на территории Доброполья.
Отмечается, что данные женщина посылала с собственного телефона в одну из социальных сетей.
«При этом она осознавала, что эта информация может быть использована врагом для обстрелов города. В июне 2022 года ее задержали правоохранители», - рассказали прокуроры.
По публичному обвинению Донецкой областной прокуратуры суд признал жительницу Доброполья виновной в содействии деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Ей назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.
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