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За передачу «ДНР» інформації про ЗСУ засудили мешканку Добропілля

04 січня 2023, 12:36

За передачу «ДНР» інформації про ЗСУ засудили мешканку Добропілля

Передавала окупантам дані про місцезнаходження блокпостів Збройних сил України - мешканку Донецької області засуджено до 8 років ув'язнення. Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

У суді обвинувач довів, що у березні жінка неодноразово передавала своїй знайомій учасниці угрупування «ДНР» текстові повідомлення про місцезнаходження блокпостів та дислокацію військовослужбовців ЗСУ на території Добропілля.

Зазначається, що дані жінка надсилала з власного телефону в одну із соціальних мереж.

«При цьому вона усвідомлювала, що ця інформація може бути використана ворогом для обстрілів міста. У червні 2022 року її затримали правоохоронці», - розповіли прокурори.

За публічним обвинуваченням Донецької обласної прокуратури суд визнав мешканку Добропілля винною у сприянні діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Їй призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

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