Зеленский: Армия РФ нанесла удары по Херсону и Краматорску во время якобы прекращения огня

Призидент Владимир Зеленский обратил внимание на то, что войска России обстреляли Херсон и Краматорск во время объявленного Кремлем одностороннего прекращения огня на Рождество.



«Российские обстрелы Херсона зажигательными боеприпасами — сразу после Рождества. Удары по Краматорску и другим городам Донбасса — именно по гражданским объектам и именно тогда, когда в Москве отчитывались о якобы "молчании" их армии», — сказал он в видеообращении в воскресенье вечером.



По его словам, все это происходит тогда, «когда в Москве что-то там рассказывали о якобы «перемирии».



«Никакая попытка России манипулировать дипломатией и политикой никогда уже не сработает. Только усиление Украины, только успехи Украины, только восстановление территориальной целостности Украины, только возвращение всех наших людей из российской неволи — гарантии восстановления мира», — заявил глава государства.