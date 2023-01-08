Зеленський: Армія РФ завдала ударів по Херсону та Краматорську під час нібито припинення вогню

Президент Володимир Зеленський звернув увагу на те, що війська Росії обстріляли Херсон та Краматорськ під час оголошеного Кремлем одностороннього припинення вогню на Різдво.



«Російські обстріли Херсона запальними боєприпасами — одразу після Різдва. Удари по Краматорську та іншим містам Донбасу — саме по цивільних об'єктах і саме тоді, коли в Москві звітували про нібито "мовчання" їхньої армії», — сказав він у відеозверненні в неділю ввечері.



За його словами, все це відбувається тоді, «коли в Москві щось там розповідали про нібито «перемир'я».



«Жодна спроба Росії маніпулювати дипломатією і політикою ніколи вже не спрацює. Тільки посилення України, тільки успіхи України, лише відновлення територіальної цілісності України, лише повернення всіх наших людей із російської неволі — гарантії відновлення миру», — заявив глава держави.