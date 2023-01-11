В НАТО напомнили о важности военной поддержки ВСУ на фоне боев в Соледаре

Бои в Соледаре и Бахмуте Донецкой области показали насколько важно усиление военной поддержки Украины в войне против РФ. Об этом на брифинге с главой Еврокомиссии заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщает корреспондент «Европейской правды».

«В последние дни мы видели ожесточенные бои вокруг Бахмута и Соледара на востоке Украины. Это показывает еще раз смелость украинских военных, которые воюют ради защиты своей родины. Это также показывает, насколько жизненно важно, что мы усиливаем нашу военную поддержку Украины», - сказал Генсек НАТО.

Столтенберг также приветствовал решение властей США, Франции и Германии передать боевые машины пехоты и легкие танки Украине. Кроме того он поддержал беспрецедентную поддержку Украины всех союзников НАТО и стран ЕС.

«Наша поддержка создает реальную разницу на поле боя. В это ключевое время войны мы должны делать значительно больше и значительно быстрее», - заявил он.

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