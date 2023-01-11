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У НАТО нагадали про важливість військової підтримки ЗСУ на тлі боїв у Соледарі

11 січня 2023, 12:49

У НАТО нагадали про важливість військової підтримки ЗСУ на тлі боїв у Соледарі

Бої в Соледарі та Бахмуті Донецької області показали наскільки важливе посилення військової підтримки України у війні проти РФ. Про це на брифінгу з головою Єврокомісії заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомляє кореспондент «Європейської правди».

«Останніми днями ми бачили запеклі бої довкола Бахмута та Соледара на сході України. Це показує ще раз сміливість українських військових, які воюють для захисту своєї батьківщини. Це також показує, наскільки життєво важливо, що ми посилюємо нашу військову підтримку України», - сказав Генсек НАТО.

Столтенберг також привітав рішення влади США, Франції та Німеччини передати бойові машини піхоти та легкі танки Україні. Він підтримав безпрецедентну підтримку України всіх союзників НАТО та країн ЄС.

«Наша підтримка створює реальну різницю на полі бою. У цей ключовий час війни ми повинні робити значно більше, значно швидше», - заявив він.

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