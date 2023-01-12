В «Укренерго» показали наслідки обстрілу армією РФ однією з підстанцій України

В «Укренерго» показали наслідки обстрілу військами РФ однієї з підстанцій та розповіли, як ліквідуються пошкодження після таких атак.



«Три ракетні прильоти на підстанцію, яка забезпечує світло для сотні тисяч людей. До 5 ракет за один раз. Важко дивитися, як горить автотрансформатор підстанції, без якого без світла залишилися сотні тисяч людей. А гасити до кінця тривоги не можна - бо з досвіду знаєш, що може прилетіти ще», - розповіли в компанії.

Зазначається, що на вказаному об'єкті рятувальники вісім годин гасили пожежу.



«Після ліквідації наслідків прильотів починається кропітка робота наших ремонтних бригад, інженерів по відновленню і поверненню об’єкта в роботу. Звичайні люди роблять титанічну роботу. Без перепочинку. Без нарікань. Наші підстанції не розраховані на те, щоб амортизувати весь ракетний потенціал ворога. Але ми точно все обов’язково відновимо», - заявили в «Укренерго».

Вранці в «Укренерго» повідомили, що в дев'яти областях України було перевищено ліміти споживання, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовувалися аварійні відключення.