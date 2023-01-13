У Зеленського розповіли про втрати окупантів у районі Бахмута та Соледара

У боях на Бахмутському напрямку на Донеччині загинуло понад 10 тисяч окупантів. Про це в інтерв'ю 24 каналу повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.



За його словами, назвати точну кількість ліквідованих окупантів неможливо.



«Неможливо сказати точно, які втрати має російська армія на цьому напрямку. Але це не тисяча чи дві – це 10, 15 чи навіть 20 тисяч за весь час наступу біля Бахмуту та Соледару. Вони там втрати не рахують», – сказав Подоляк.



Радник глави ВП сказав, що для армії РФ «принципово захопити хоча б щось, щоб можна було 2 тижні говорити про те, що вони умовно «захопили північну околицю міста Соледар», що вони «ведуть шалені бої в центрі Соледара», що це «вирішить питання війни та миру» і тоді «Україна впаде».



«Це нонсенс, але для внутрішньої аудиторії вони говорять про це вже тиждень – що в них ефективне просування на Бахмутському напрямку, і тепер на Соледарському. Але підкреслю, що це не так – росіяни не перехопили ініціативу, і вони так само воюють, як і раніше – концентрують велику кількість військ біля Соледара», - сказав Подоляк.

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