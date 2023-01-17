Пограничники показали, как ударили по 25 оккупантам в районе Бахмута

Пограничники выбили взвод российских оккупантов из Бахмута Бахмута Донецкой области. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украина и опубликовала видео удара по захватчикам.

«Враг под прикрытием артиллерии пытался атаковать штурмом передовые позиции наших защитников. Защитники границы отработали по штурмовикам из стрелкового оружия, минометов и гранатными сбросами из БПЛА. Также благодаря огневой поддержке от Сил обороны пограничникам удалось выбить оккупантов», - отмечается в сообщении ГПСУ.

Оккупанты, по данным пограничников, понесли потери – 12 мертвых, и примерно 17 раненых.

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