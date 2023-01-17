Прикордонники показали, як знешкодили 25 окупантів у районі Бахмута

Прикордонники вибили взвод російських окупантів із Бахмута Донецької області. Про це повідомила Державна прикордонна служба України та опублікувала відео удару по загарбниках.

«Ворог під прикриттям артилерії намагався штурмом атакувати передові позиції наших захисників. Оборонці кордону відпрацювали по штурмовиках зі стрілецької зброї, мінометів та гранатними скидами з БПЛА. Також, завдяки вогневій підтримці від Сил оборони, прикордонникам вдалося вибити окупантів», - наголошується у повідомленні ДПСУ.

Окупанти, за даними прикордонників, зазнали втрат – 12 мертвих, і приблизно 17 поранених.

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