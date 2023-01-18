В ВСУ рассказали, как оккупанты штурмуют Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении ВСУ десятками уничтожают боевиков ЧВК «Вагнера». Видео интервью с бойцом украинской армии обнародовала 10-й отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ.



Он отметил, что оккупанты не считаются с потерями, не забирают тела погибших, а «вагнеровцев» называют «одноразовыми». Также, по оценке украинского военного, штурмы войск РФ на этом направлении «бессмысленные».







Кроме того, он отметил, что в случае штурма группы боевиков РФ, назад вернутся они могут «либо двухсотыми, либо трехсотыми».



«Чеи больше работает аэророзведка, тем меньше смертей наших побратимов и друзей. Больше информации о передвижениях противника и уничтожение их уже на подступах к нам», - сказал боец.

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