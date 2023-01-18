У ЗСУ розповіли, як окупанти штурмують на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку ЗСУ десятками знищують бойовиків ПВК «Вагнера». Відео інтерв'ю з бійцем української армії оприлюднила 10-а окрема гірничо-штурмова бригада ЗСУ.

Він зазначив, що окупанти не зважають на втрати, не забирають тіла загиблих, а «вагнерівців» називають «одноразовими». Також, за оцінкою українського військового, штурми військ РФ на цьому напрямі є «безглуздими».

Крім того, він зазначив, що у разі штурму групи бойовиків РФ назад повернуться вони можуть «або двохсотими, або трисотими».

«Чи більше працює аеророзвідка, тим менше смертей наших побратимів та друзів. Більше інформації про пересування супротивника та знищення їх вже на підступах до нас», - сказав боєць.

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