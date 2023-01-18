У новий пакет допомоги США Україні увійдуть ракети GLSDB з дальністю понад 150 км — Politico

У новий пакет допомоги для України від США, ймовірно, увійдуть ракети GLSDB, які можуть вражати цілі на відстані понад 150 кілометрів. Про це пише Politico з посиланням на трьох американських чиновників.



Бомби GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) можна використовувати з пускових установок HIMARS і M270.



Крім того, до військового пакету допомоги, швидше за все, увійдуть бронемашини сімейства Stryker.



При цьому США поки що не планують передавати танки Abrams.

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Очікується, що Штати оголосять про новий пакет допомоги під час засідання контактної групи з оборони України 20 січня, більш відомої як зустріч у форматі Рамштайн.



Наразі список озброєння ще остаточно не прийнято і може бути змінено протягом тижня. Зокрема, за даними Politico, оборонний пакет включатиме боєприпаси, артилерію та бронетранспорт.



