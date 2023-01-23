Минобороны РФ заявило о захвате села Краснополевка под Соледаром

Министерство обороны России заявило о захвате села Краснополевка (до 2009 года — Краснополье) под Соледаром Донецкой области.



Информацию о взятии под контроль населенного пунка российскими силами озвучил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.



По его словам, село было взято под контроль «добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа».



Ранее о захвате Краснополевки штурмовыми отрядами ЧВК «Вагнера» сообщали российские телеграм-каналы.



Украинская сторона эту информацию пока не комментировала.



По данным переписи 2001 года население села Краснополевка составляло 33 человека.

Село Краснополевка на карте DeepState