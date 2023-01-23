Міноборони РФ заявило про захоплення села Краснополівка під Соледаром

Міністерство оборони Росії заявило про захоплення села Краснополівка (до 2009 року — Краснопілля) під Соледаром Донецької області.



Інформацію про взяття під контроль населеного пункту російськими силами озвучив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков на брифингу.



За його словами, село було взято під контроль «добровольцями штурмових загонів за вогневої підтримки оперативно-тактичної та армійської авіації, ракетних військ та артилерії Південного військового округу».



Раніше про захоплення Краснопольівки штурмовими загонами ПВК «Вагнера» повідомляли російські телеграм-канали.



Українська сторона цю інформацію поки не коментувала.



За даними перепису 2001 року населення села Краснополівка становило 33 людини.

Село Краснополька на карті DeepState