«ЛНР»: У Кремінній під час обстрілу загинула дитина, четверо людей поранено

Маленька дівчинка загинула, дві жінки та двоє чоловіків отримали поранення внаслідок обстрілу Кремінної 21 січня. Про це заявив бойовик «народної міліції» угруповання «ЛНР» Андрій Марочко.



Уточнюється, що отримали поранення чоловіки 1958 та 1959 років народження, жінки 1981 та 1999 років народження, за адресою вулиць Спортивна та Куйбишева. Поранення, несумісне із життям, отримала дівчинка 2021 року народження.



У «СЦКК ЛНР» стверджують, що торік у Луганській області внаслідок військових дій загинуло 169 осіб, у тому числі 21 дитина.