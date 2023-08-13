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Число біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС досягло майже 4,07 млн — Євростат

13 серпня 2023, 17:51

Число біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС досягло майже 4,07 млн — Євростат

Статус тимчасового захисту в країнах ЄС на 30 червня 2023 року отримали 4 млн 65,6 тисячі українців. Про це повідомляє Євростат.

«Порівняно з кінцем травня 2023 року кількість отримувачів тимчасового захисту з України збільшилася до ЄС на 45 800 осіб (+1,1%). Найбільший приріст спостерігався у Німеччині (+21 830; +2,0%), Чехії (+9 050; +2,7%) та Ірландії (+3 100; +3,7%)», - йдеться у повідомленні.

За його даними, основними країнами ЄС, які приймають одержувачів тимчасового захисту з України, були Німеччина (1 млн 133,4 тисячі осіб; 28% від загальної кількості), Польща (977,74 тисячі осіб; 24%) та Чехія (349,14 тисяч осіб;9%).

З іншого боку, додав Євростат, у чотирьох країнах спостерігалося зниження кількості осіб, які користуються тимчасовим захистом: Польща (-4700; -0,5%), Португалія (-2520; -4%), Естонія (-1885; - 5%) та Франція (-985; -1%).

Євростат уточнив, що порівняно з чисельністю населення кожного члена ЄС найбільша кількість бенефіціарів тимчасового захисту на тисячу осіб у червні 2023 року спостерігалася у Чехії (32,2), Польщі (26,6), Естонії (25,8), Болгарії (24) ,9) та Литві (24,7), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,1 на тисячу осіб.

Йдеться також, що на 30 червня 2023 року громадяни України становили понад 98% бенефіціарів тимчасового захисту.

Євростат уточнив, що всі наведені дані стосуються надання тимчасового захисту на підставі Рішення Ради ЄС 2022/382 від 4 березня 2022 року, яке встановлює наявність масового припливу переміщених осіб з України у зв'язку з військовим вторгненням Росії та запровадження тимчасового захисту.

За даними ООН, всього в Європі на 8 серпня було зареєстровано 5,88 млн. біженців з України, а по світу - 6,24 млн.

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