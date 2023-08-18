«ЛНР» звинувачує підлітка в замаху на вбивство «за проросійські погляди»

Жителя підконтрольного Росії Сєвєродонецька 2005 року народження звинувачують у замаху на вбивство чоловіка, якого прийняв за «голову» сільради. Про це повідомляє Слідче управління Слідчого комітету Росії.



«Кримінальна справа» за звинуваченням у скоєнні особливо тяжких злочинів за мотивами «політичної ненависті» направлена до суду для розгляду сутнісно.



Стверджується, що наприкінці серпня минулого року обвинувачений пробрався до приватного будинку, помилково вважаючи, що там мешкає «голова» сільради одного із сіл Кремінського району.



Нібито він, озброєний ножами та іншими предметами, проникнув на територію будинку для вбивства «на ґрунті неприязних відносин через його проросійські політичні переконання».



У СК заявляють, що підлітка зупинили місцеві жителі.



Підозрюваний звинувачується «у підготовці до вбивства за мотивами політичної ненависті та замаху на вбивство з метою приховати інший злочин».

У жовтні 2022 року в «МВС ЛНР» заявили, що спецслужби України нібито завербували підлітка 2005 року народження «для вбивства голови сільської ради».