Окупанти обстріляли «Пункт незламності» у Часовому Яру: є поранені

Російські війська обстріляли «Пункт незламності» у місті Часів Яр, постраждали чотири особи. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.



«Російська окупаційна армія, ймовірно, з артилерії обстріляла місто Часів Яр. Ворожі снаряди потрапили по житловому кварталу в центрі міста, поряд із „Пунктом незламності“, де зазвичай місцеві жителі отримують гуманітарну допомогу, заряджають телефони та інше», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що внаслідок атаки виникла пожежа у двох багатоквартирних будинках. Крім того, пошкоджено сквер та сусідні житлові будинки, в яких вибило вікна та двері, пошкоджено покрівлю та балкони.



«Тілесні ушкодження внаслідок зазначеного обстрілу отримали дві жінки 73 і 76 років, які перебували в цей час на вулиці, і 72-річний чоловік його госпіталізували до лікарні з множинними осколковими пораненнями», - йдеться в повідомленні.

Також серед постраждалих — 67-річний працівник гуманітарного штабу.



Правоохоронцями здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.



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