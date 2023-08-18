Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Окупанти обстріляли «Пункт незламності» у Часовому Яру: є поранені

18 серпня 2023, 21:16

Окупанти обстріляли «Пункт незламності» у Часовому Яру: є поранені

Окупанти обстріляли «Пункт незламності» у Часовому Яру: є поранені

Російські війська обстріляли «Пункт незламності» у місті Часів Яр, постраждали чотири особи. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

«Російська окупаційна армія, ймовірно, з артилерії обстріляла місто Часів Яр. Ворожі снаряди потрапили по житловому кварталу в центрі міста, поряд із „Пунктом незламності“, де зазвичай місцеві жителі отримують гуманітарну допомогу, заряджають телефони та інше», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки виникла пожежа у двох багатоквартирних будинках. Крім того, пошкоджено сквер та сусідні житлові будинки, в яких вибило вікна та двері, пошкоджено покрівлю та балкони.

«Тілесні ушкодження внаслідок зазначеного обстрілу отримали дві жінки 73 і 76 років, які перебували в цей час на вулиці, і 72-річний чоловік його госпіталізували до лікарні з множинними осколковими пораненнями», - йдеться в повідомленні.

Також серед постраждалих — 67-річний працівник гуманітарного штабу.

Правоохоронцями здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Дивіться також:

ТЕГИ

Місця
Часів Яр
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:40
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 18 серпня
22:35
Скандал у Маріуполі: мешканцям не дають житло, а пропонують взяти іпотеку
20:46
Ще один вибух пролунав у Донецьку: є жертви
20:31
«ЛНР» звинувачує підлітка в замаху на вбивство «за проросійські погляди»
20:26
Чому до російських волонтерів в окупації ставляться, як до ворогів ►
18:29
Українські військові атакували дроном керівників «поліції» Енергодару. Є поранені ►
15:35
У Донецьку комунальники загинули від детонації вибухонебезпечного предмета
12:41
Без загальних «виборів»: стало відомо, як призначатимуть голову «ЛНР»
00:25
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 18 серпня
22:55
В окупованому Донецьку поранено чоловіка і жінку похилого віку
18:07
Очне чи дистанційне навчання — донецькі батьки скаржаться на примус з боку шкіл
18:02
Росія видала понад 108 тисяч посвідчень водіїв на окупованій Луганщині
15:19
«ДНР»: Співробітника донецької шахти Скочинського поранено під час обстрілу
14:33
В Україні судитимуть главу «ЛНР» Пасічника
14:06
«Суд ДНР» засудив двох полонених азовців до 24 років в’язниці
13:27
МВС РФ: Близько 80% жителів окупованої Луганщини отримали російські паспорти
23:27
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 16 серпня
19:15
Ідентифікація переселенців по відеозв'язку недоступна — потрібен ще один документ
15:40
«ДНР»: Чоловік загинув у Донецьку через обстріл, ще одного поранено в Ясинуватій
13:12
«ДНР»: У Донецьку за ранок сталося два підриви на міні «Пелюсток»
усі новини
23:40
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 18 серпня
23:23
«Шахтар» гратиме домашні матчі єврокубків у Німеччині
22:35
Скандал у Маріуполі: мешканцям не дають житло, а пропонують взяти іпотеку
22:03
«Білі янголи» врятували мешканку Авдіївки з палаючого підвалу магазину
21:16
Окупанти обстріляли «Пункт незламності» у Часовому Яру: є поранені
20:46
Ще один вибух пролунав у Донецьку: є жертви
20:31
«ЛНР» звинувачує підлітка в замаху на вбивство «за проросійські погляди»
20:26
Чому до російських волонтерів в окупації ставляться, як до ворогів ►
19:50
Bild: Росія, Туреччина та Катар готують нову угоду замість «зернової угоди»
19:25
Сільгосппідприємства Донеччини постраждали від війни на 4,3 мільярда гривень
19:00
Працюють в екстремальних умовах: аграрії Донеччини зібрали врожай
18:29
Українські військові атакували дроном керівників «поліції» Енергодару. Є поранені ►
17:30
F-16 відправлять в Україну після завершення навчання пілотів — Білий дім
15:35
У Донецьку комунальники загинули від детонації вибухонебезпечного предмета
15:03
У ГУР анонсували «хороші новини» щодо обмінів українських полонених
14:40
Суд залишив під вартою до 9 вересня суддю, який збив на смерть нацгвардійця на блокпості
14:24
Верещук: Активізувався виїзд людей із захоплених РФ територій України
13:28
Сили РФ вдарили по селу у Запоріжжі, пошкоджено гімназію та приватні будинки
12:41
Без загальних «виборів»: стало відомо, як призначатимуть голову «ЛНР»
12:08
У порту Новоросійська сталася масштабна пожежа
усі новини
ВІДЕО
Скандал у Маріуполі: мешканцям не дають житло, а пропонують взяти іпотеку Скандал у Маріуполі: мешканцям не дають житло, а пропонують взяти іпотеку
18 серпня, 22:35
«Білі янголи» врятували мешканку Авдіївки з палаючого підвалу магазину «Білі янголи» врятували мешканку Авдіївки з палаючого підвалу магазину
18 серпня, 22:03
Наслідки вибуху у центрі Донецька. Фото: соцмережі Ще один вибух пролунав у Донецьку: є жертви
18 серпня, 20:46
Чому до російських волонтерів в окупації ставляться, як до ворогів ► Чому до російських волонтерів в окупації ставляться, як до ворогів ►
18 серпня, 20:26
Наслідки удару по будівлі поліції окупованого Енергодару. Фото: соцмережі Українські військові атакували дроном керівників «поліції» Енергодару. Є поранені ►
18 серпня, 18:29
У порту Новоросійська спалахнула масштабна пожежа. Фото: соцмережі У порту Новоросійська сталася масштабна пожежа
18 серпня, 12:08
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама