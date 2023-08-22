На саммите в Греции 11 стран приняли декларацию в поддержку Украины

Лидеры 11 стран юго-восточной Европы во время Балканского саммита в Греции подписали Афинскую декларацию в поддержку территориальной целостности Украины. Об этом сообщает Офис президента Украины.



Президенты выражают «непреклонную поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, основывающейся на ценностях демократии и верховенства права».



«В ходе сегодняшних дискуссий в Афинах мы выразили поддержку и признательность президенту Украины Владимиру Зеленскому за его упорные усилия, направленные на установление принципов мира в его Формуле мира в соответствии с Уставом ООН. Мы также приветствовали усилия Генеральной Ассамблеи ООН, направленные на содействие всеобъемлющему, справедливому и продолжительному миру в Украине», — говорится в тексте.



В документе также отмечается, что за пределами Западных Балкан Украина и Молдова, географически примыкающие к странам-членам ЕС, разделяют общее европейское наследие историю и будущее, определенное общими возможностями и вызовами.



Ее подписали президенты Сербии, Молдовы, Украины, Греции, премьер-министры Греции, Румынии, Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Болгарии и Хорватии.