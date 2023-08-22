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На саміті у Греції 11 країн ухвалили декларацію на підтримку України

22 серпня 2023, 10:59

На саміті у Греції 11 країн ухвалили декларацію на підтримку України

Лідери 11 країн південно-східної Європи під час Балканського саміту у Греції підписали Афінську декларацію на підтримку територіальної цілісності України. Про це повідомляє Офіс президента України.

Президенти висловлюють «непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що ґрунтується на цінностях демократії та верховенства права».

«Під час сьогоднішніх дискусій в Афінах ми висловили підтримку та вдячність президенту України Володимиру Зеленському за його наполегливі зусилля, спрямовані на встановлення принципів миру у його Формулі миру відповідно до Статуту ООН. Ми також вітали зусилля Генеральної Асамблеї ООН, спрямовані на сприяння всеосяжному, справедливому та тривалому миру в Україні», — йдеться у тексті.

У документі також зазначається, що за межами Західних Балкан Україна та Молдова, що географічно примикають до країн-членів ЄС, поділяють спільну європейську спадщину історію та майбутнє, визначене спільними можливостями та викликами.

Її підписали президенти Сербії, Молдови, України, Греції, прем'єр-міністри Греції, Румунії, Албанії, Боснії та Герцеговини, Північної Македонії, Болгарії та Хорватії.

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