У Росії планують мобілізувати додатково 450 тисяч людей — Буданов

У РФ розглядають варіант призвати додатково 450 тисяч жителів. Фото: LIGA.net

У Росії планують додатково призвати 450 тисяч осіб на загарбницьку війну проти України. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, мобілізація у Росії не припинялася. Крім того, у країні щомісяця закликають чоловіків на війну до України.

«Те, що минулої осені призвали близько 350 тисяч сумарно, трохи менше, але близько, всі якось так вважають, що закликали і все. Ні. Заклик триває щомісяця. Називається «прихована мобілізація». Є такий термін. Від 20 до 22 тисяч щомісяця закликається з мобілізації. Зараз вони розглядають варіант, це ще не вирішене до кінця питання, на заклик додатково 450 тисяч», — сказав він.

Буданов зазначив, що нова хвиля мобілізації в Росії не зістикується із заявами російської влади про нібито мінімальні втрати на фронті.

«Саме собою це наводить на наступне запитання: а навіщо така кількість, якщо втрати, як кажуть, мізерні? Ну от ви й побачите, що правда десь посередині буде», — наголосив він.

Нагадаємо, на захоплених територіях України РФ примусово мобілізувала на війну від 55 000 до 60 000 чоловіків.