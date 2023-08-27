В «Донецкоблгазе» сообщили, можно ли пользоваться газом после вчерашнего обстрела

В результате ракетного удара 26 августа под Краматорском был поврежден магистральный газопровод, которым занимается Оператор газотранспортной системы Украины. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщила пресс-секретарь «Донецкоблгаза» Ангелина Фесенко.



«В зону деятельности Донецкоблгаза он не входит. Поэтому ремонтно-восстановительные работы будут проводить магистральщики. Вчера им удалось удержать и нормализировать давление», — отметила Фесенко.



Ранее действовало временное ограничение на сокращение потребления газом, которое касалось абонентов населенных пунктов от Краматорска до Покровска. Пользователей просили не включать газ у себя в помещениях, чтобы удержать давление в газовых сетях, которое падало из-за утечки.



В компании отметили, что сейчас ситуация нормализовалась. Абоненты могут продолжать пользоваться газом в обычном для себя режиме.