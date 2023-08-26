Газовые сети Донетчины повреждены в результате обстрела окраины Краматорска

Дым после обстрела виден в Краматорске. Фото: Новости Донбасса

Окраина Краматорска попала под российский обстрел вечером 26 августа. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



По предварительной информации, удар нанесен кассетными боеприпасами.



После обстрела поднялся дым, который видно из разных районов города, а также соседних Славянска и Дружковки.



В результате удара были повреждены газовые сети, сообщает «Донецкоблгаз».



«Временно просим потребителей не использовать газовые приборы для удержания давления в сети», — отмечается в сообщении компании.



О завершении аварийно-восстановительных работ будет сообщено дополнительно.