У «Донецькоблгазі» повідомили, чи можна користуватися газом після вчорашнього обстрілу

Внаслідок ракетного удару 26 серпня під Краматорськом було пошкоджено магістральний газопровід, яким займається Оператор газотранспортної системи України. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомила прес-секретарка «Донецькоблгазу» Ангеліна Фесенко.



«До зони діяльності Донецькоблгазу він не входить. Тому ремонтно-відновлювальні роботи проводитимуть магістральники. Вчора їм вдалося утримати та нормалізувати тиск», — зазначила Фесенко.



Раніше діяло тимчасове обмеження скорочення споживання газом, яке стосувалося абонентів населених пунктів від Краматорська до Покровська. Користувачів просили не включати газ у себе в приміщеннях, щоб утримати тиск у газових мережах, що падав через витік.



У компанії наголосили, що зараз ситуація нормалізувалася. Абоненти можуть продовжувати користуватися газом у звичайному для себе режимі.