Для тяжелобольных детей в «Охматдете» откроют специальный корпус

В «Охматдетt» начинается строительство первого в Украине Дома Рональда МакДональда. Фото: Виктор Ляшко / Facebook

В НДСБ «Охматдет» начинается строительство первого в Украине Дома Рональда МакДональда для семей с тяжелобольными детьми. Про новый корпус на территории Национальной детской специализированной больницы сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.



Ориентировочная площадь дома 3500 кв. м, он будет состоять из 5 этажей и насчитывать 50 комнат. По словам министра, в нем семьи смогут проживать вместе с тяжелобольными детьми в комфортабельных условиях. Дом будет проектироваться с учетом принципов инклюзивных нужд маломобильных групп населения.

Новый корпус «Охматдета» рассчитан на семьи с тяжелобольными детьми. Фото: Ляшко / Facebook



Глава Минздрава уверен, что такая программа очень нужна таким семьям, как семья Богдана Султанова из Донецкой области, в 30 км от Бахмута.



«У мальчика серьезный диагноз: ДЦП, спастический парапарез нижних конечностей и глуховатость 4 степени. Еще у него из детсада есть страх, что его оставят, поэтому мама и папа всегда с ним. Богдан показывает хорошие результаты, и ему важно не прекращать прохождение реабилитации. Ведь при значительном улучшении удастся обойтись без тяжелой операции», — отметил Ляшко.

Напомним, что в больнице умер 12-летний мальчик, который 2 июня вместе с сестрами и родителями подорвался на мине вблизи сел Морозова Долина и Лемещино Харьковской области.