Для тяжкохворих дітей в «Охматдиті» відкриють спеціальний корпус

В «Охматдиті» починається будівництво першого в Україні Будинку Рональда МакДональда. Фото: Віктор Ляшко / Facebook

У НДСЛ «Охматдит» розпочинається будівництво першого в Україні Будинку Рональда МакДональда для сімей з тяжкохворими дітьми. Про новий корпус на території Національної дитячої спеціалізованої лікарні повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.



Орієнтовна площа будинку 3500 кв. м, він складатиметься з 5 поверхів та налічуватиме 50 кімнат. За словами міністра, у ньому сім'ї зможуть проживати разом із тяжкохворими дітьми у комфортабельних умовах. Будинок проєктуватиметься з урахуванням принципів інклюзивних потреб маломобільних груп населення.

Новий корпус «Охматдиту» розрахований на сім'ї з тяжкохворими дітьми. Фото: Ляшко / Facebook



Глава МОЗ впевнений, що така програма дуже потрібна таким сім'ям, як родина Богдана Султанова з Донецької області, за 30 км від Бахмута.



«У хлопчика серйозний діагноз: ДЦП, спастичний парапарез нижніх кінцівок і приглухуватість 4 ступені. Ще у нього з дитсадка є страх, що його залишать, тому мама й тато завжди з ним. Богдан показує хороші результати, і йому важливо не припиняти проходження реабілітації. Адже у разі значного покращення, вдасться обійтися без тяжкої операції.», — зазначив Ляшко.

Нагадаємо, що у лікарні помер 12-річний хлопчик, який 2 червня разом із сестрами та батьками підірвався на міні поблизу сіл Морозова Долина та Лемещино Харківської області.