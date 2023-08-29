Окупанти вивозять дітей з захопленої Ясинуватої до Челябінська — ЦНС

Окупанти вивозять дітей із тимчасово окупованого міста Ясинувата (Донецька область) до російського Челябінська. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як зазначається, вивозять школярів через неможливість очного навчання та відмови від дистанційного. Водночас вивезти дітей вирішили не до Донецька, де навчання триває, а у віддалений регіон Росії.

Так, у ЦНС стверджують, що мета росіян — умисна депортація українських дітей з метою їхньої подальшої асиміляції. Крім того, дітей вивозять під наглядом кураторів, батьків, своєю чергою, можуть «виїхати за бажанням».

Мер міста Дмитро Шевченко повідомив про те, що частину школярів розпочнуть навчання у новому навчальному році у столиці регіону-куратора Челябінської області.

Нагадаємо, у місті Гуляйполі, селищі міського типу Степногорськ, а також селах Преображенка, Єгорівка, Новопавлівка Запорізької області оголошено примусову евакуацію дітей.