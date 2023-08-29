Росіяни розгорнуть додаткові шпиталі в Донецьку — Генштаб

У тимчасово окупованому Донецьку підготують додаткові військові шпиталі, де будуть розміщені російські військові. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

«У Донецьку до російської окупаційної адміністрації надійшла вказівка про розгортання додаткових військових госпіталів під розміщення поранених російських окупантів, яких у великій кількості доставляють до міста», — йдеться у повідомленні.

Також під лікарні мають передати офісні будинки, а також приміщення управління підприємств.

У Генштабі зазначили, що протягом минулого тижня до тимчасово окупованого Донецька прибули нещодавно мобілізовані росіяни, більшість із яких колишні трудові мігранти, які свого часу приїжджали на заробітки та мали необережність отримати російські паспорти.

За словами самих мігрантів, вони мобілізовані фактично насильно. Розселення відбувається у будинках, де немає господарів.

Нагадаємо, у тимчасово захоплених територіях окупанти розміщують військових у приміщеннях навчальних закладів, прикриваючись дітьми.