В ВСУ показали кадры ночного боя в условиях сложного ландшафта на Бахмутском направлении

В ВСУ показали, как на Бахмутском направлении в Донецкой области украинские военные для удара по позициям российских захватчиков используют танки. Видео атаки опубликовали на ресурсах Третьей штурмовой бригады.



«Работают танки 3 ОШБр, рота «Стальные вурдалаки». Видео — с GoPro бойца Симы. Ночной бой в условиях сложного ландшафта на Бахмутском направлении», — подписали сюжет военные.



Отмечается, что удар был нанесен по укреплениям российской армии, а в ответ военные ВС РФ «совершили «жест доброй воли» и убежали с позиций, не вступая в близкий бой с нашей пехотой». Также в Третье бригаде сообщили, что после этого боя на позициях закрепились бойцы 1 механизированного батальона. Обошлось без потерь.

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