У ЗСУ показали кадри нічного бою в умовах складного ландшафту на Бахмутському напрямку

У ЗСУ показали, як на Бахмутському напрямку на Донеччині українські військові для удару по позиціях російських загарбників використовують танки. Відео атаки опублікували на ресурсах Третьої штурмової бригади.



«Працюють танки 3 ОШБр, рота «Сталеві вовкулаки». Відео — з GoPro бійця Сіми. Нічний бій в умовах складного ландшафту на Бахмутському напрямку», — підписали сюжет військові.



Зазначається, що удару було завдано по укріпленням російської армії, а у відповідь військові ЗС РФ «вчинили «жест доброї волі» і втекли з позицій, не вступаючи у близький бій з нашою піхотою». Також у Третій бригаді повідомили, що після цього бою на позиціях закріпилися бійці Першого механізованого батальйону. Обійшлося без втрат.

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