Зеленський доручив перевірити рішення ВЛК починаючи з 24 лютого 2022 року

Президент Володимир Зеленський доручив правоохоронцям перевірити обґрунтованість рішень ВВК щодо інвалідності та непридатності до військової служби після 24 лютого 2022 року. Про це він заявив за результатами засідання РНБО.



«Провів засідання РНБО. Тематика – військово-лікарські комісії. Підсумки перевірки всієї системи ВВК країною. Доповіді про порушення. Кроки для запобігання будь-якій корупції у сфері ВВК», — повідомив президент у Телеграм.



Зокрема, за його словами, за підсумками засідання було ухвалено рішення провести комплексну перевірку обґрунтованості тих рішень ВВК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були прийняті у період з 24.02.2022 року та можуть бути пов'язані з корупційними порушеннями.



«Всіми випадками, коли рішення явно безпідставні та незаконні, мають зайнятися правоохоронці», - зазначив він.



Це також стосується тих, хто за допомогою підроблених документів виїхав із України за час початку повномасштабної агресії.



Нагадаємо, раніше Кабмін ухвалив введення електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії.